Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, zerkratzte Fahrzeuge, Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Geparkter Pkw beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr zwischen Sonntagabend und Montagmorgen gegen die vordere linke Fahrzeugseite eines geparkter Pkw VW, der zu diesem Zeitpunkt in der Limesstraße auf einem Stellplatz abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier in Aalen, Tel. 07361/5240.

Oberkochen: Beim Vorbeifahren gestreift

Einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro verursachte am Montagvormittag eine 33-jährige VW-Lenkerin, als sie gegen 9 Uhr beim Vorbeifahren einen auf der Blumenstraße geparkten Pkw Opel streifte.

Aalen: Fahrzeug in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Aalen musste am Montagvormittag gegen 11.10 Uhr in die Fackelbrückenstraße ausrücken, nachdem es im Motorraum eines Pkw VW Touran zu einem Brand gekommen war, der durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Rainau-Dalkingen: Sachbeschädigung

Von Unbekannten wurde zwischen Donnerstag, 10.10. und Donnerstag, 17.10.2019 ein Zaun am Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird zwischen 3000 und 4000 Euro beziffert. Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Unfallfluchten

Heubach: Einen Schaden von ca. 1500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag auf dem Kirchplatz beim Vorbeifahren einen geparkten weinroten Fiat Bravo beschädigte. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein weiß lackiertes Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel. 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurde im Heinrich-Steimle-Weg ein geparkter Pkw von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein-/Ausparken an der Heckstoßstange beschädigt und ein Schaden von ca. 300 Euro hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Bartholomä: Zwei Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden in der Brunnenfeldstraße zwei Fahrzeuge zerkratzt. An einem geparkten VW Golf wurde die gesamte Fahrerseite und an einem Pkw BMW die Heckklappe zerkratzt. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 6000 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

