Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere- teils schwere -Unfälle mit Leichtkrafträdern, Einbrüche, aufgebrochene Autos, Betrunkene attakiert Polizistin, etc.

Aalen (ots)

Crailsheim-Onolzheim: Einbruch in Rohbau

Unbekannte entwendeten zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Samstag, 8:00 Uhr von einer Baustelle in der Straße Aspenbächle diverse Baumaterialien und Maschinen im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0

Crailsheim: Auto aufgebrochen

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem unbekannten Werkzeug die Seitenscheibe eines in der Blaufelder Straße auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes geparkten PKW der Marke Volkswagen und entwendete einen Geldbeutel aus dem Wagen. In dem Geldbeutel befand sich Bargeld und Dokumente.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag, den 13.10.2019 und Sonntag, den 20.10.2019 Zugang zu einem Wohnhaus in der Schneeweißstraße. Hierbei wurde das Haus komplett durchsucht. Bislang liegen keine Informationen über Diebesgut vor.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Kreßberg: Autoscheibe eingeschlagen

Bei einem am Sonntag zwischen 16:30 Uhr und 17:40 Uhr auf dem Waldparkplatz am Rudolfsberg geparkten Renault Twingo wurde die Seitenscheibe von einem Unbekannten eingeschlagen. Offenbar wurde aus dem Wagen nichts entwendet.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Einbruch in Imbiss

Zwischen 0:20 Uhr und 8:00 Uhr am Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Verkaufsräumen eines Imbiss-Restaurants am Karlsplatz. Dabei entwendet dien die Eindringlinge etwas Bargeld sowie Nahrungsmittel im Wert von rund 200 Euro. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall Polizisten mit Gehstock angegriffen

Bei der Überprüfung einer verdächtigen Wahrnehmung am Sonntag kurz nach 2:00 Uhr am Bahnhof Schwäbisch Hall wurde eine Polizisten von einer alkoholisierten 35-jährigen Frau mit einem Gehstock angegriffen. Die Frau schlug der Polizistin mit dem Gehstock in den Rücken. Daraufhin wurde sie von weiteren Polizisten zu Boden gebracht. Anschließend wurde die Frau für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle mitgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihr droht nun eine Strafanzeige.

Braunsbach: Zwei Personen bei Unfall mit Roller verletzt

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr war ein 40 Jahre alter Roller-Fahrer zusammen mit einer 31 Jahre alten Sozia auf einem Yamaha-Roller auf der K2560 von Arnsdorf her kommend in Richtung Braunsbach unterwegs. Auf Höhe einer Spitzkehre unterlief dem Roller-Lenker ein Fahrfehler und das Duo kam zu Fall. Dabei wurde der 40-jährige Fahrer schwer verletzt. Die 31-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein zwischen Samstag auf Sontag in der Schlüsseläckerstraße geparkter PKW der Marke Mitsubishi wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im hinteren Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Oberrot: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem KTM-Motorrad die L1050 in Richtung Oberrot. An der Abzweigung in Richtung Oberrot fuhr er auf eine Verkehrsinsel auf und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz wurde der Jugendliche schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Rosengarten: 31 Jahre alte Motoradfahrern bei Sturz leicht verletzt

Vermutlich aufgrund nassen Laubs stürzte eine 31 Jahre alte Motorradfahrerin mit ihrem Honda-Leichtkraftrad am Sonntag gegen 12:00 Uhr, als sie die K2594 aus Richtung Hohenholz kommend befuhr und an der Einmündung zur B19 die Kontrolle über die Maschine verlor. Die Frau wurde von Rettungskräften leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Unbekannte pumpten am Sonntag zwischen 0:00 Uhr und 8:00 Uhr aus einem am Parkplatz Reußenberg an der A6 zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Anschlussstelle Kirchberg etwa 500 Liter Diesel ab.

Die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-0.

Bühlerzell: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte ein 16 Jahre alter Fahrer eines Yamaha-Leichtkraftrades am Sonntag kurz nach 17:00 Uhr und wurde schwer verletzt. Der Jugendliche war auf der K2632 von Heiberg in Richtung Ganterwald unterwegs gewesen, als er verunfallte. Dabei rutschte er nach dem Sturz gegen einen entgegenkommenden Ford Fiesta einer 27-Jährigen. Der 16-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. An einem dem Yamaha-Kraftrad folgenden KTM-Motorrad eines ebenfalls 16-Jährigen entstand durch Trümmerteile Sachschaden. Insgesamt beläuft sich dieser auf rund 9.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell