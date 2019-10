Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendlicher am Bahnhof verprügelt - Lagergebäude großflächig besprüht - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Lagerhalle besprüht

Die gesamte Ostseite einer Lagerhalle in der Stuttgarter Straße wurde zwischen Samstag und Sonntag mit Graffitis besudelt. Der Sachverhalt wurde am Sonntagnachmittag polizeilich gemeldet, die nun zur Klärung der Tat um sachdienliche Hinweise bittet und diese unter Tel. 0711/57720 entgegennimmt.

Waiblingen/ Korb: Verkehrsunfallfluchten

Ein am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in er Erbachstraße geparkter BMW wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach dem Unfall verließ der Unfallfahrer die Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Lange Straße geparkten Skoda Fabia. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 107151 950-0.

Urbach: Auf Verkehrsinsel gekracht

Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford Transits befuhr am Montag gegen 00.45 Uhr die Wasenstraße. Er kam vom Fahrbahnverlauf ab und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen einen Ampelpfosten. Es entstand dabei erheblicher Sachschaden. Am Auto lief Motorenöl aus. Trotzdem alarmierte er keine Polizei und flüchtete zunächst per Anhalter. Später kam der Mann zur Unfallstelle zurück. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten bei dem Mann eine Alkoholisierung mit über 0,7 Promille fest. Zur Beweissicherung wurde eine Blutuntersuchung in Auftrag gegeben und der Führerschein des 63-Jährigen vorläufig entzogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Jugendlicher verprügelt

Am Bahnhof Schorndorf wurde am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr ein Jugendlicher verprügelt. Er befand sich bei Gleis 1, als er von einem 15-jährigen Jugendlichen von hinten angegriffen und zu Boden geworfen wurde. Danach schlug der 15-Jährige und ein noch unbekannter Tatgenosse auf das Opfer ein, das dabei zumindest leicht verletzt wurde. Passanten die den Vorfall beobachteten, werden nun gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und sich bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 zu melden.

Schorndorf: Abbiegeunfall

Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 17 Uhr die L 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten. Als er in der Schurwaldstraße einen vorausfahrenden Mercedes überholte, bog der Autofahrer zeitgleich nach links in ein Grundstück ab und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Fahrzeugen läuft sich auf ca. 7000 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Straße An der Maurer wurde zwischen Freitagabend und Sonntagmittag ein dort geparkter Pkw BMW Cooper Cabrio beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen die Stoßstange des Cabrios und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Danach flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 zu melden.

Welzheim: Vorfahrt missachtet, dann geflüchtet

Der Fahrer eines VW Caddy befuhr am Samstag gegen 18.30 Uhr die Burgstraße stadtauswärts und bog links in die Gschwender Straße ein. Hierbei stieß er mit einer vorfahrtsberechtigten Fahrerin eines VW Golf zusammen, die die Gschwender Straße befahren hatte. Die beiden Autofahrer vereinbarten nach dem Zusammenstoß den Kreuzungsbereich frei zu machen und fuhren daraufhin zu Seite. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon. Im VW Golf wurde ein 10-jähriges Kind beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Unfallverursacher hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Der VW Caddy wurde später in Klaffenbach festgestellt. Die Ermittlungen zum Geflüchteten, dauern an.

