Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verletzter greift Polizisten an

Gronau (ots)

Am Samstagabend kam es auf dem Berliner Platz gegen 20.55 Uhr zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Drei in Gronau wohnende Männer im Alter von 36, 39 und 40 Jahren waren nach bisherigem Erkenntnisstand beteiligt. Dabei wurde der 36-Jährige vermutlich mit einem Messer verletzt. Bei der Anzeigenaufnahme und Sachverhaltsklärung griff der alkoholisierte 36-Jährige einen Polizeibeamten an und rammte ihm ein Knie in den Unterleib. Der 36-Jährige und auch der Polizeibeamte wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

Da der Hergang der ursprünglichen Auseinandersetzung unklar ist, bittet die Polizei Zeugen, sich bei der Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0) zu melden. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell