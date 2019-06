Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Neuwertiges Elektro-Fahrrad gestohlen

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist in der Nacht zu Dienstag (18.06.2019) ein hochwertiges E-Fahrrad vom Grundstück eines Reihenhauses in der Ernsdorfstraße gestohlen worden. Der oder die unbekannten Täter knackten das Sicherungsschloss des Fahrrades und entwendeten es zusammen mit dem rund drei tausend Euro teuren Gefährt. Dabei handelt es sich um ein neurwertiges Elektro-Mountainbike mit auffällig zahlreichen Refklektoren, die an den Speichen befestigt waren. Anwohner oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen bezüglich des Fahrraddiebstahls gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Kreuztal in Verbindung zu setzen (02732-909-0).

