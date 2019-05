Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl in Boelerheide - Mitarbeiter verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 07.05.2019, betraten gegen 14:00 Uhr zwei Männer einen Supermarkt in der Freiligrathstraße. Einer trug eine blaue, der andere eine grüne Jacke. Sie luden auffällig viele Spirituosen in ihren Einkaufswagen. Als sie eine große Tüte über diesen stülpten, fiel einem Ladendetektiv (44) das Verhalten auf. Der Mann in der grünen Jacke durchquerte wenig später den Kassenbereich. Hier sprach ihn der Detektiv an. Der Unbekannte versuchte zu fliehen. Ein Mitarbeiter (31) kam dem Detektiv zu Hilfe. Der Unbekannte verletzte dabei den Mitarbeiter mit einem Ellenbogenstoß im Gesicht. Mithilfe anderer Kunden konnte der Mann gebändigt werden. Der Detektiv erblickte kurz darauf den Unbeannten mit der blauen Jacke im Geschäft. Auch dieser versuchte zu fliehen. Er schlug dem Detektiv mit der Faust ins Gesicht, sodass sich der 44-Jährige mit Pfefferspray wehren musste. Daraufhin konnte auch der zweite Unbekannte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Später stellte sich heraus, dass die Tüte manipuliert wurde, um die Diebstahlssicherung zu umgehen. Im Einkaufswagen befand sich Alkohol im Wert von über 800 Euro. Keiner der Männer trug einen Ausweis bei sich. Aufgrund der Gesamtumstände nahmen die Beamten beide Diebe vorläufig fest. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

