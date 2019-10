POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Verkehrsunfälle, Verfolgungsfahrt

Polizeipräsidium Aalen

Murrhardt: Einbruch in Vereinsheim

Von Donnerstag bis Samstag, in der Zeit zwischen 09:00 und 16:00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter in Unterneustetten die Türe zum Vereinsheim des dortigen Fischereivereins auf und entwendeten daraus Alkoholika. Der Wert des Diebesgutes sowie der entstanden Schaden können noch nicht beziffert werden.

Backnang: Rechtsfahrgebot missachtet - Zusammenstoß

Die 82 Jahre alte Lenkerin eines Audis befuhr am Samstag, gegen 11:18 Uhr, die Etzwiesenstraße, wobei sie in einer Kurve sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt und in der Folge mit dem entgegenkommenden Audi eines 50jährigen Lenkers kollidierte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Winnenden: Rotlicht an Ampel missachtet - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, um 15:06 Uhr, befuhr die 61 Jahre alte Lenkerin eines Renault die Paulinenstraße in Richtung Albertvillerstraße An der Kreuzung mit der Ringstraße überfuhr sie die rotzeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem auf der Ringstraße in ortsauswärtiger Richtung fahrenden Peugeot einer 20jährigen Lenkerin. Bei dem Unfall wurde die Renault-Fahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, während die Peugeot-Lenkerin leichte Verletzungen erlitt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

Remshalden: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Am Samstag, gegen 15:27 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Waiblingen in der Bahnhofstraße ein Motorrad ohne Kennzeichen auf. Nachdem die Streife gewendet hatte und dem Motorradfahrer signalisiert hatte, anzuhalten, beschleunigte dieser stark und flüchtete über die Bahnhofstraße und die Uferstraße. Am Ende der Uferstraße fuhr er über einen land- und forstwirtschaftlichen Weg auf die Brückenstraße und von dort über einen parallel zur Straße verlaufenden Fußweg auf eine Wiese, wo die Verfolgung abgebrochen werden musste. In der Folge wurde das Zweirad erneut in der Heinrich-Heine-Straße gesichtet und die Verfolgung aufgenommen. Erneut flüchtete der Krad-Lenker über eine Wiese und konnte nicht mehr verfolgt werden. Der Zweiradfahrer beschleunigte bei seiner Flucht immer wieder stark und verlangsamte seine Geschwindigkeit zu keiner Zeit, obwohl ihm Fußgänger und Radfahrer entgegenkamen. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500, bittet Verkehrsteilnehmer die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden und Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Motorradfahrer machen können, sich zu melden.

