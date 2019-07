Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Handtasche aus Peugeot gestohlen - hoher Diebstahlsschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Geschädigte brachte lediglich ihren Einkaufswagen von ihrem Fahrzeug zurück, als dies ein bislang unbekannter Täter nutzte und die aus dem unverschlossenen Peugeot auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche entwendete.

Der Diebstahl ereignete sich am Montag gegen 13.30 Uhr auf dem GLOBUS-Parkplatz in der Speyerer Straße. In der Handtasche befanden sich das Portmonee der Geschädigten mit mehreren tausend Euro Bargeld, diversen Ausweispapieren, EC-Karten und sonstigen Utensilien.

Der Unbekannte muss die Frau genau beobachtet haben, denn der Diebstahl spielte sich innerhalb weniger Sekunden ab. Zeugen bzw. Kunden des Marktes, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

