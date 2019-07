Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Duo klaut iPhones und flüchtet Fahndung der Polizei ohne Erfolg - Polizei bittet um Hinweise

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag kurz nach 16.10 Uhr betraten zwei Männer den Telekom-Shop in der Hauptstraße, grüßten zunächst freundlich, rissen dann jedoch vier iPhones von der Diebstahlssicherung und flüchteten in Richtung REWE-Einkaufsmarkt in der Grundelbachstraße.

Die Mitarbeiterin alarmierte umgehend die Weinheimer Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Duo einleitete. Unweit konnten zwei Männer, ein 24-Jähriger sowie ein 35-Jähriger aus Gorxheimertal, angetroffen und auch kontrolliert werden. Das Diebesgut führten die Männer, deren Personalien erhoben wurden, allerdings nicht mit. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Die iPhones haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen bzw. Passanten, die am Montagnachmittag auf den Vorfall aufmerksam wurden und ggfs. Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

