Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Backnang und Fellbach, Einbruch in Winnenden

Aalen (ots)

Backnang: Unfälle auf der B14 bei Oppenweiler

Am Freitag gegen 21:50 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit einem Mercedes AMG die B14 von Oppenweiler in Richtung Strümpfelbach. Im Bereich einer dortigen Linkskurve kam er alleinbeteiligt auf Grund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, überfuhr zunächst einen Leitpfosten und kam anschließend ins Schleudern. Der Pkw kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Böschung neben der Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug wurde rundherum stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von annähernd 100.000 EUR. Ein nachfolgender 52-Jähriger stoppte seinen Pkw, um dem Verunfallten Hilfe zu leisten. Dies erkannte der 20-jährige Fahrer eines Audis zu spät und fuhr auf. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Die B14 war bis ca. 23.30 Uhr vollständig blockiert.

Fellbach: Unfall vor dem Kappelbergtunnel

Im dichten Verkehr am Freitagnachmittag ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B14 von Stuttgart kommend unmittelbar vor dem Kappelbergtunnel. Im stockenden Verkehr fuhr auf dem linken Fahrstreifen ein 32-Jähriger mit seinem Ford auf einen vor ihm fahrenden Skoda eines 36-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitagabend brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Rotweg ein. Hierzu stiegen sie über eine Außentreppe auf den Balkon und hebelten ein Fenster auf, um in das Objekt zu gelangen. Es wurden mehrere Münzen von bislang unbekanntem Wert entwendet.

