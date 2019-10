Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Baugerüst stürzte auf Auto und Gebäude - Einbruch - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Schrozberg: Unfallflucht vor Jugendzentrum

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters streifte am heutigen Freitag um 11:25 Uhr einen am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Schrozberg ordnungsgemäß abgestellten Mercedes Sprinter. Durch die Kollision wurde der Außenspiegel des Mercedes zerstört. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich unerlaubt in Richtung Ortsausgang / Kälberbach von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich vor dem Jugendzentrum. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den betreffenden Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 480-0 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Wildunfall mit Reh

Der 42-jährige Fahrer eines Toyota befuhr am gestrigen Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr die L 1066 in Fahrtrichtung Rudolfsberg, als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang. Es war dem Fahrer nicht möglich, die Kollision zu verhindern. 1000 Euro Sachschaden sind die Bilanz dieses Wildunfalls.

Satteldorf: Einbrecher in ehemaliger Gaststätte

In Neidenfels wurde im Zeitraum vom 03.09.2019 bis zum 03.10.2019 in ein Gebäude in der Neidenfelser Straße eingebrochen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Gaststätte, welche bereits seit mehreren Jahren leer steht. Im Tatzeitraum wurde eine Tür aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeit durchsucht. Die Diebe blieben jedoch erfolglos. Zeugen, die im benannten Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter tel.: 07951 480-0 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Braunsbach: Müllwagen stößt Baugerüst um

Am heutigen Freitag wurde ein ca. 11 mal 2,5 Meter großes Baugerüst durch einen Müllwagen umgestoßen, als dieser gegen 09:00 Uhr rückwärts die enge Pfalzgasse passieren musste. Hierbei streifte er ein an einem dortigen Wohnhaus angebrachtes Baugerüst. Durch den Streifvorgang wurde das Gerüst angestoßen, kippte um und fiel gegen die Fassade des gegenüberliegenden Gebäudes, die dadurch leicht beschädigt wurde. Auch die Motorhaube eines gegenüber dem Gerüst in einer Hofeinfahrt parkenden Fahrzeugs wurde dabei demoliert. Verletzt wurde niemand.

