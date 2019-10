Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann bei Brand schwer verletzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Zwei Mal Vorfahrt nicht beachtet

Ein 81-jähriger Opel-Fahrer wollte am Freitag gegen 11 Uhr von einem Grundstück auf die Fornsbacher Straße einbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Fornsbach kommenden VW Passat und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Weitere 2000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich gegen 8 Uhr ereignete. Bei diesem Unfall wollte eine 20-jährige Golf-Fahrerin von der Römerstraße in die Riesbergstraße in Richtung Sechselberg einbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Skoda-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß blieben die beiden Autofahrerinnen unverletzt.

Schorndorf: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein 50-jähriger Fußgänger querte am Freitag gegen 6.25 Uhr in der Welzheimer Straße an einem Zebrastreifen die Fahrbahn in Richtung Dueviller Platz. Eine Autofahrerin hielt bereits an und ermöglichte so dem Mann das Überqueren. Als er den gegenüberliegenden Fahrstreifen erreichte, wurde er von einem 29-jährigen BMW-Fahrer übersehen und erfasst. Der 50-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Welzheim: Schwerverletzter bei Brand einer Gartenhütte

Beim Vollbrand einer Gartenhütte hat am Freitag der 82 Jahre alter Besitzer schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache kurz vor 12:30 Uhr im Bereich der Hütte in der Kleingartenanlage "Auf der Heide" ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Der Sachschaden wird auf ungefähr 3.000 Euro beziffert.

Da über Notruf zunächst mehrere Verletzte gemeldet wurden, hatte der Rettungsdienst 3 Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungshubschrauber, sowie die DRK Ortsgruppe mit 6 Einsatzkräften entsandt. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz. Die Polizei war zeitweise mit 3 Streifenbesatzungen im Einsatz.

