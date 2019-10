Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Stuttgarter Straße wollte am Donnerstag gegen 13.40 Uhr eine 62-jährige Fahrerin eines Pkw Smart ausparken. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Fahrer eines VW Kombi an dem ausparkenden Smart vorbei und streifte diesen. Anschließend flüchtete der Fahrer des VW. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Berglen: Betrunkener Autofahrer

Auf einem für Autos gesperrten Baustellenabschnitt zwischen Rettersburg und Öschelbronn kontrollierten am Freitag gegen 00.30 Uhr Streifenbeamte einen Audi-Fahrer. Dabei ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung. Ein Vortest ergab, dass der Mann mit über 2,8 Promille am Steuer war. Dem 47-jährigen Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig entzogen.

Remshalden-Hebsack: Porsche beschädigt

Ein Pkw Porsche Panamera stand am Donnerstag in der Zeit zwischen 19.25 Uhr und 22.40 Uhr in der Geradstettener Straße am Fahrbahnrand, als ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren den Pkw streifte. Dabei entstand am Porsche ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Nun bittet die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 um Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer.

Korb: Vorfahrt missachtet

12500 Euro Sachschaden verursachte eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstagvormittag. Die 54-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 10.30 Uhr die Kelterstraße in Richtung Großheppach, als sie an der Kreuzung zur Heckbachstraße die Regel Rechts vor Links missachtete und mit einem VW Caddy zusammenstieß. Beide Autos wurden danach abgeschleppt. Die Insassen blieben unverletzt.

Murrhardt: Eisenstange bohrte sich in Fahrertüre

Als die 35-jährige Besitzerin eines Fiat am gestrigen Donnerstag gegen 07:15 Uhr zu ihrem an der Theodor-Heuss-Straße geparkten Fahrzeug zurückkehrte, traute sie ihren Augen nicht: In ihrer Fahrertür steckte eine blaue Metallstange. Wie diese Stange dorthin kam, ist noch unklar. Es könnte sein, dass diese von einem vorbeifahrenden Fahrzeug abgebrochen ist. Durch den Schwung ist wohl das scharfkantige Ende der Stange in die Tür des geparkten Fahrzeuges eingedrungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Murrhardt unter Tel.: 07192 5313 zu melden.

Althütte: Unfall an Einmündung

Am gestrigen Donnerstag kam es um ca. 12:30 Uhr in Althütte in der Hauptstraße zu einem Unfall. Da die an der Einmündung zur Schulstraße wartende 39-jährige Lenkerin eines Opel Zafira erkannt hatte, dass ein auf der Hauptstraße fahrender 26-jähriger Opel Vivaro-Fahrer nach rechts in die Einmündung Schulstraße blinkte, fuhr sie in die Hauptstraße ein. Allerdings bog der 26-jährige nicht ab, sondern fuhr geradeaus auf der Hauptstraße weiter. Die Opel-Fahrerin konnte nicht mehr abbremsen, sodass es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von jeweils ca. 2000 Euro.

Allmersbach im Tal: Drei Fahrzeuge müssen nach Unfall abgeschleppt werden

Als am Donnerstag um 16:20 Uhr auf der L1080 von Allmersbach im Tal in Fahrtrichtung Backnang ein LKW in eine Haltebucht einfahren wollte, mussten die beiden hinter ihm fahrenden Fahrzeuge, ein BMW und ein Hyundai, verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein hinter den beiden fahrender 39-jähriger Fiat-Lenker zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls, wurden alle 3 Fahrzeuge ineinander geschoben und waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Autos wurde auf 20000 Euro beziffert.

