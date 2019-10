Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäudebrand - Erfolgreicher Enkeltrick - Zigarettenautomat komplett gestohlen - Unfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Gebäudebrand

Um 02:10 Uhr wurde die Rettungsleitstelle und das Polizeipräsidium Aalen über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Forststraße informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle anwesenden Bewohner das Gebäude verlassen. Das Feuer, bei welchem niemand verletzt wurde, konnte durch die Feuerwehren Frankenhardt und Crailsheim, die mit 56 Wehrleuten und 7 Fahrzeugen vor Ort waren, gegen 6 Uhr erfolgreich gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen brach das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bad des 2. Obergeschosses aus. An dem Gebäude, welches derzeit nicht mehr bewohnbar ist, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Eine Gefahr für umliegende Wohnhäuser bestand zu keinem Zeitpunkt. Außer der Polizei waren auch noch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie ein Fahrzeug der SEG vor Ort.

Schwäbisch Hall: Moped-Fahrerin übersehen

Am Donnerstag um 16:45 Uhr wollte eine 59-jährige Skoda-Lenkerin aus einem Grundstück auf die Biberstraße einfahren. Hierbei übersah sie ein vorbeifahrendes Yamaha Leichtkraftrad und kollidierte mit diesem. Die 16-jährige Moped-Fahrerin kam zu Sturz, verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gaildorf: Unfall in der Kernerstraße

Ein 67-jähriger Lenker eines PKW Audi fuhr am Donnerstag um 13 Uhr von der Gartenstraße auf die Kernerstraße ein, ohne auf einen in der Kernerstraße bevorrechtigt fahrenden PKW Seat einer 27-Jährigen zu achten. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Auffahrunfall

Auf der Ludwig-Erhard-Straße ereignete sich gestern Nachmittag um 15:10 Uhr ein Auffahrunfall. Weil der 30-jährige Fahrer eines LKW Fiat Ducato unachtsam war, bemerkte er nicht, dass der vor ihm fahrende 21-jährige Lenker eines Skoda verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr auf den Skoda auf. So entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 3000 Euro.

Crailsheim: Zigarettenautomat komplett gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in Crailsheim in der St.-Martin-Straße entwendet. Der Automat war an einer Garagenwand angeschraubt. Mit brachialer Gewalt wurde der Zigarettenautomat von der Wand gerissen, sodass sogar Mauerstücke herausbrachen. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen um 07:45 Uhr bemerkt. Der Schaden wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt. Es wird angenommen, dass durch die Tat erheblicher Lärm entstanden ist. Anwohner oder sonstige Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Geräusche gehört oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden, Telefonnummer: 07951 480-0

Crailsheim: Erfolgreicher Enkeltrick

Trotz zahlreicher Warnungen durch die Polizei, sind die Telefonbetrüger mit der Masche Enkeltrick bzw. falscher Polizeibeamter immer wieder erfolgreich.

Am Mittwoch zwischen 11:45 Uhr und 15:45 Uhr erhielt eine 78-jährige Frau in Crailsheim mehrere Anrufe einer weiblichen Person, die sich als Ehefrau des Enkels ausgab. Unter Vorspiegelung der bekannten Betrugsmasche, gab die Anruferin an, dass sie gerade beim Notar sei und eine Immobilie erwerben möchte. Da ein Zugriff auf ihr Geld kurzfristig nicht mögliche sei, fragte sie die 78-Jährige, ob sie sich 30.000 Euro ausleihen könne. Im festen Glauben daran, dass es sich bei der Anruferin tatsächliche um die Ehefrau des Enkels handelt, ließ sich die Dame zusammen mit ihrem Mann, mit einem von der Anruferin bestellten Taxi, zu einer Bank in Crailsheim fahren, hob dort 30.000 Euro ab, und übergab das Geld kurze Zeit später vor ihrer Haustüre an eine unbekannte weibliche Person, die als Notarmitarbeiterin telefonisch angekündigt wurde.

Die Abholerin konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 165cm groß und schlank, etwa 30 Jahre alt, rundliches Gesicht, dunkle Haut. Die Abholerin war mit einer grauen Mütze, einem langen dunkelbraunen Mantel, einer schwarzen langen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trug sie einen roten Schal.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrugsmaschen und rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen - Kontaktieren Sie bei geringstem Zweifel Angehörige, Freunde oder die Polizei und holen Sie sich Rat - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Klären Sie vor allem ältere Familienmitglieder über die Tricks der Betrüger und die Betrugsmasche auf - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

