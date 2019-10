Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Mehrere Unfälle durch unachtsame Fahrzeugführer

Aalen (ots)

Crailsheim: Mehrere Unfälle durch unachtsame Fahrzeugführer - Keine Verletzten

Hoher Sachschaden durch Auffahrunfall

Weil sich der Verkehr in Crailsheim auf der B290 / Blaufelder Straße staute, musste ein 51-jähriger Fahrer eines Renault Espace auf Höhe einer ehemaligen Kfz-Werkstatt anhalten. Dies erkannte der 20-jährige Fahrer des hinter ihm fahrenden VW UP zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils ca. 4500 Euro.

Drei beschädigte Fahrzeuge beim Volksfestplatz

Als die 29-jährige Fahrerin eines Audi A3 vom geschotterten Bereich des Volksfestplatzes auf die Straße in Richtung Beuerlbacher Straße einbiegen wollte, übersah sie eine auf der bevorrechtigten Straße fahrende 51-jährige Lenkerin eines Ford Focus. Es kam zur Kollision, wobei der Audi durch den Aufprall noch gegen einen geparkten VW Multivan geschoben wurde und diesen dabei ebenfalls beschädigte. Der Schaden am geparkten Fahrzeug kann noch nicht abgeschätzt werden, der Schaden an den beiden anderen Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Streifvorgang beim Abbiegen

Während eine 58-jährige Fahrerin mit ihrem Ford Mondeo im Gewerbegebiet Süd-Ost in Crailsheim aus der Wittauer Straße nach links in die K2645 einfuhr, bog zeitgleich der Lenker eines Sattelzuges nach rechts in die Wittauer Straße ab. Hierbei beschrieb der Sattelzug eine zu enge Kurve, weswegen der Auflieger den Ford am Heck streifte. Am Sattelzug konnte kein Schaden festgestellt werden, der Schaden am Ford wird mit etwa 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Streifvorgang mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Als die 36-jährige Fahrerin eines VW Sharan am Donnerstag um 07:10 Uhr die K 2665 zwischen Jagstrot und Oberscheffach befuhr, kam ihr in einer Kurve zunächst ein Bus entgegen. Hinter diesem fuhr ein weiteres Fahrzeug. Aus ungeklärter Ursache streiften sich in der Kurve dieses Fahrzeug und der VW, sodass der VW auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Lenker des unfallbeteiligten Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0791 400-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell