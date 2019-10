Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gasflaschenbrand durch Feuerwehr gelöscht - Fußgänger überfallen - Fahrzeug mutwillig beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzte ein Unbekannter einen Pkw Ford, der im Turmweg abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 700 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Essingen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen entstand. Kurz vor 6.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Pkw VW auf der Landesstraße 1080 zwischen Essingen und Forst auf einen verkehrsbedingt anhaltenden Pkw BMW einer 41-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden Pkw VW eines 61-Jährigen aufgeschoben, wobei an dem Pkw BMW wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Essingen: Aufgefahren - aufgeschoben

Verkehrsbedingt musste eine 39-Jährige ihren Pkw Seat am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der B 29 zwischen Aalen und Essingen anhalten. Ein 43-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf, wodurch der Seat auf seinen Vordermann, den Pkw Ford eines 39-Jährigen aufgeschoben wurde. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 7000 Euro; alle Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen: Zu weit links gefahren

Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Pkw VW die Bischof-Fischer-Straße in Richtung Eichwaldstraße. Infolge eines Lenkfehlers fuhr der 67-Jährige im Verlauf einer Rechtskurve zu weit links, wodurch er mit seinem Fahrzeug den entgegenkommenden Pkw VW eines 68-Jährigen streifte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Bopfingen-Härtsfeldhausen: Reh ausgewichen

Ein verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr ereignete. Eigenen Angaben zufolge musste ein 48-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf auf der Kreisstraße 3296 zwischen Dehlingen und Härtsfeldhausen einem die Fahrbahn querenden Reh ausweichen. Dabei prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Der 48-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen Beim Ausparken ihres Pkw VW Golf am Marktplatz beschädigte eine Pkw-Lenkerin am Mittwochmittag gegen 13 Uhr den Pkw Mercedes Benz eines 72-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Bopfingen: Fußgänger überfallen

Ein alkoholisierter Fußgänger wurde am letzten Sonntag in Bopfingen überfallen. Der 42-jährige Mann lief am Sonntagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr nach dem Besuch des Stadtfestes nach Hause, als er im Bereich der Nördlinger Straße von mehreren Männern niedergeschlagen wurde. Die Diebe erbeuten die Geldbörse, eine Jacke als auch die Basecap des Opfers. Wer zu dem Vorfall Beobachtungen machte und nähere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Bopfingen unter Tel. 07362/9602-0 melden.

Mutlangen: Gasflaschenbrand durch Feuerwehr gelöscht

Nachdem sich die Bewohner einer Wohnung in der Schillerstraße am heutigen Donnerstag auf ihrem Balkon mithilfe eines Gaskochers eine Mahlzeit zubereitet hatten, entzündete sich die genutzte Gasflasche aus unbekannter Ursache. Die hinzugerufene Feuerwehr Mutlangen, welche mit 4 Fahrzeugen und 19 Kräften vor Ort war, konnte das Feuer schnell löschen, bevor er sich auf das Gebäude ausbreiten konnte. So war lediglich die Plastikverkleidung des Balkons geschmolzen und die Fassade des Wohnhauses verrußt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 2000 Euro belaufen. Der hinzugerufene Rettungswagen konnte unverrichteter Dinge wieder abfahren, da bei dem Brand niemand verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Beim Vorbeifahren streifte ein 50-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz einen in der Rechbergstraße abgestellten Pkw VW Polo, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

