Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gefährliche Flucht vor Polizei, Feuerwehreinsatz, Wildunfälle, Einbruchsversuch, Farbschmierereien

Aalen (ots)

Aalen: Gefährliche Flucht vor Polizei-Zeugen gesucht

Völlig rücksichtslos flüchtete ein bislang unbekannter Fahrer eines roten VW Polo am Mittwochnachmittag kreuz und quer durch den Ortskern von Wasseralfingen. Der junge Mann sollte gegen 17 Uhr von einer Streifenbesatzung im Bereich der Eugenstraße angehalten werden, da er nicht angegurtet war. Statt anzuhalten gab der Fahrer Gas und flüchtete in Richtung Bismarckstraße, danach in Richtung Schloss, zurück in den Ortskern in die Bereiche um die Karl-, Wilhelmstraße sowie bahnparallele Trasse. Schließlich raste er über die Auguste-Keßler-Straße in Richtung Wohngebiet Heide/Rötenberg, wo er im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens mehrere Zäune durchbrach, einen Abhang in Richtung Waldgebiet hinunterfuhr und schließlich davonrannte. An dem nicht zugelassenen Polo älteren Baujahrs waren verfälschte Kennzeichen angebracht. Der bislang unbekannte Fahrer gefährdete einige Verkehrsteilnehmer durch seine gefährlichen Überholmanöver. Zudem missachtete er mehrere rote Ampeln. Das Polizeirevier Aalen bittet unter Telefon 07361/5240 um Hinweise. Wer wurde gefährdet? Wer kann Hinweise auf den Fahrer geben? Wer kann Hinweise auf die Herkunft/den Besitzer des Polos geben?

Aalen: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr eine 42-jährige Daimler-Lenkerin, die auf der B 29 von Oberalfingen kommend in Richtung Hüttlingen unterwegs war. Das Reh wurde dabei getötet. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Essingen: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr aus Essingen rückte zusammen mit der Polizei am Mittwochabend zu einem Betrieb aus, der sich im Gewerbegebiet an der B29 befindet. Dort geriet gegen 18.45 Uhr ein technisches Gerät vermutlich von selbst in Brand. Die Wehr befand sich mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort. An der Maschine entstand erheblicher Sachschaden.

Aalen-Unterkochen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwochnachmittag wollte ein 21-jähriger Lenker eines Opel Movano gegen 16.15 Uhr rückwärts von der Waldhäuser Straße in den Roßbrunnenweg einfahren. Dabei stieß er mit dem 55-jährigen Lenker eines Daimler-Benz Vito zusammen. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit verursachte am Mittwochvormittag eine 34-jährige BMW-Lenkerin einen Unfall, als sie in der Stuttgarter Straße gegen 11.30 Uhr auf einen 49-jährigen VW-Lenker auffuhr, der an einer Ampel anhalten musste. 4500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Einbruchsversuch

Am Mittwochvormittag versuchte zwischen 8.15 Uhr und 10.40 Uhr ein Einbrecher die Haustüre eines Gebäudes in der Industriestraße aufzubrechen. Diese wurde dadurch beschädigt. Im Gebäude befand sich der Einbrecher nicht. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Beim Vorbeifahren gestreift

Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin streifte am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Tännichweg beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, der dadurch noch leicht auf einen davor geparkten Pkw geschoben wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3100 Euro.

Ellenberg: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 geriet eine 43-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Ford Focus am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau beim Überholen nach links in den Grünstreifen und streifte mit ihrer linken Fahrzeugseite die Mittelleitplanke. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Bopfingen: Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 16.10 Uhr auf der B 29 zwischen Flochberg und Bopfingen ein Auffahrunfall. Eine 49-jährige VW-Lenkerin bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende 25-jährige VW-Lenker wegen des stockenden Verkehrs abbremsen musste und fuhr auf. Beide Fahrzeuglenker mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An ihren Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Gleich zwei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien wurden am Dienstag im Bereich Schwäbisch Gmünd festgestellt. Im Bereich des Bahnhofsplatzes wurden auf eine Maurer mit schwarzer und roter Farbe zwei Schriftzüge und an der Unterführung Buchauffahrt Höhe Buchhof mehrere Schriftzüge in verschiedene Farbe aufgesprüht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1300 Euro beziffert. Außerdem wurde auf eine Hauswand in der Nepperbergstraße ein Marihuana Blatt sowie eine Zahl aufgesprüht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall aus Unachtsamkeit

Um in eine Tankstelle in der Güglingstraße einzufahren, musste am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ein 43-jähriger Renault-Lenker rückwärts rangieren. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden 35-jährigen VW-Lenker und kollidierte mit diesem. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren von einem Firmenvorplatz auf die Hauptstraße streifte am Mittwoch gegen 16 Uhr der 55-jährige Lenker eines Klein-Lkw den Audi einer 67-Jährigen, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell