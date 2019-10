Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Fellbach: (ots)

Der 55-jährige Fahrer eines VW Transporters beabsichtigte am Mittwoch gegen 6.30 Uhr an der Anschlussstelle Fellbach-Süd in Richtung Waiblingen auf die B14 aufzufahren. Er erkannte zu spät, wie ein vorausfahrender Fahrer eines BMW Cooper verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf diesen auf. Der Unfallverursacher als auch der 51-jährige BMW-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Der BMW-Fahrer musste vom Rettungsdient in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Autos mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

