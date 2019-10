Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: zwei Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kocherstraße wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr ein VW Golf Sportsvan beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 4000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

In der Einhornstraße erlitt am Mittwochmittag ein 84 Jahre alter VW-Fahrer gesundheitliche Probleme, sodass er gegen 12.20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei stieß er gegen ein Verkehrszeichen sowie einen geparkten VW. Es entstand Sachschaden von rund 7500 Euro. Der Senior wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell