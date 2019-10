Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Einbruch

In der Straße Röhrach haben Einbrecher eine Stahltüre zu einer Garage aufgebrochen und einen Laubbläser und zwei Motorsägen der Marke Stihl entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen zum Tatgeschehen, welches in der Nacht zum Mittwoch verübt wurde, übernommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Kaufhauses in der Rosenstraße wurde am Dienstagnachmittag ein Auto beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen die Beifahrertür eines Pkw Kia Ceed und beschädigt diese erheblich. Der Unfallflüchtige hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr ereignete, wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

