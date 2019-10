POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - geflüchtete Ladendiebe - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Allmersbach im Tal: Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein 41-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 2.50 Uhr die Backnanger Straße. Weil er zu schnell gefahren war kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegengekommen Taxi. Hierbei wurden die beiden Insassen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Autos wurden abgeschleppt.

Backnang: Fahrrad entwendet

Im Laufe des Dienstags wurde am Bahnhof Backnang ein angekettetes Mountainbike entwendet. Es handelte sich um ein oranges 29 Zoll - Rad der Marke Carber. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Alfdorf: Betrunkener flüchtete von Unfallstelle

Ein 57-jähriger Fahrer eines Ford Transits bog am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr von der Schloßstraße nach links in die Seestraße ein und stieß hierbei mit einem entgegengekommenen und vorrangsberechtigten Autofahrer zusammen. Der unfallbeteiligte Autofahrer bemerkte an der Unfallstelle, dass der Transit-Fahrer alkoholisiert war und wollte deshalb auch die Polizei hinzuziehen. Der 57-Jährige fuhr daraufhin mit quietschenden Reifen davon. Die Polizei konnte den Mann später zu Hause antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille, weshalb eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Der Führerschein wurde vorläufig entzogen. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Schorndorf: Ladendiebe geflüchtet

In einem Supermarkt in der Wiesenstraße wurden am Dienstagabend gegen 19 Uhr zwei Männer in der Drogerieabteilung beobachtet, wie sie Drogerieartikel in die Jacke einsteckten. Als sie nach der Kasse auf den Diebstahl angesprochen wurden, flüchteten die Männer. Auf dem Parkplatz versuchte noch der Ladendetektiv einen der Männer festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete mit einem Auto. Noch auf dem Parkplatz stieg ein vermeintlicher dritter Tatgenosse ins flüchtende Auto ein.

Von den zwei Dieben liegt folgende Beschreibung vor: Einer war ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70m groß, hatte einen Schnurrbart und trug schwarze Sportschuhe, eine Regenjacke, schwarze Kapuze, Sporthose, Mütze, Brille. Dir zweite Mann war ca. 30 Jahre alt, ca,. 1,70m groß, hatte einen Vollbart und schwarze Haare mit Geheimratsecken. Er trug eine Brille, schwarze Jacke, Jeans, Sportschuhe Insgesamt hatten beide ein arabisches bzw. südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise auf die drei Männer oder deren Fahrzeug unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Gegen Auto getreten

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 7:00 Uhr und 12:00 Uhr gegen einen in der Rathausstraße geparkten PKW der Marke Dacia getreten. Dabei entstanden Schäden im Bereich der Fahrertür. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Weinstadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 65061.

Waiblingen: Unfall beim Einfahren auf Straße

Kurz vor 20:00 Uhr wollte ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer von einem Firmengelände auf die Alte Bundesstraße einfahren. Dabei fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links auf die Straße ein und übersah dabei den BMW eine s62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Technischer Defekt an Stromleitung löst Brand aus

In der Straße Am Striebelsee kam es am Dienstag kurz vor 20:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Nachdem eine Sicherung im Sicherungskasten einer Wohnung ausgelöst hatte, wollten die Bewohner diese wieder aktivieren. Wenig später löste ein Rauchmelder in der Wohnung aus, nachdem es im Esszimmer zu starker Rauchentwicklung gekommen war. Durch den Rauchmelder aufmerksam gewordene Nachbarn löschten den Brand mittels Feuerlöscher. Die später eintreffende Feuerwehr suchte die Wohnung nach weiteren Brandherden ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Wohnung zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter.

Rudersberg: Auto überschlug sich

Ein 36-jähriger Nissan-Fahrer befuhr am Dienstag kurz nach 18 Uhr die K 1876 von Vorderweißbuch in Richtung Rudersberg-Krehwinkel. Im Ausgang einer Rechtskurve kam er auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte dann gegen eine Böschung, überschlug sich und landete neben der Fahrbahn auf dem Dach. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Auto, das abgeschleppt wurde, beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

