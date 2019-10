Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Radfahrer stoßen zusammen - Feuerwehreinsatz - Unfallbeteiligter gesucht - Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenberg: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus dem Parkplatz an der Schule in der Schulstraße beschädigte am Dienstag um 16 Uhr eine 20-jährige VW Polo-Lenkerin einen dahinter geparkten Ford C-Max. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Gaildorf: Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Am Dienstag um kurz vor 19:45 Uhr befuhren ein 14-jähriger Radfahrer und ein 46-jähriger Radfahrer den Geh- und Radweg entlang der B298 zwischen Gaildorf und Unterrot in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es zum Zusammenstoß der beiden Radler, wobei beide leicht verletzt wurden. Beide Radfahrer wurden mit Rettungswägen in ein Krankenhaus verbracht.

Gaildorf: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag um kurz nach 17 Uhr bog ein 44-jähriger Audi-Lenker von der Schulstraße nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei prallte er einen dort stehenden PKW BWM. Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Dienstag um kurz vor 16:30 Uhr befuhren ein 53-jähriger BMW-Lenker und eine 18-jähriger Mini-Fahrerin hintereinander die Crailsheimer Straße in Richtung Innenstadt. Nachdem der BMW-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen musste, erkannte dies die Mini-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Unfallbeteiligter gesucht

Am Mittwoch um 06:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lenker eines PKW Ford Mondeo die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg wechselte der Ford-Fahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Hierbei übersah der Ford-Lenker einen bislang unbekannten PKW auf der linken Fahrspur und kollidierte mit diesem. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr daraufhin kurzfristig auf die Standspur und hielt an. Nach kurzer Zeit setzte er seine Fahrt fort, ohne aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Vermutlich handelt es sich bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug um einen dunklen Audi. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Am Dienstag kurz nach 20:00 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz am Schweinemarktplatz. Eine ältere Dame hatte versehentlich ein Plastikteil auf eine heiße Herdplatte gelegt. Dadurch kam es zum Schmorbrand und in Folge dessen zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Crailsheim war im Einsatz. Es entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell