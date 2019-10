POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto aufgebrochen und Bargeld entwendet - Auto mutwillig beschädigt - Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Bargeld aus Auto entwendet

Der Geschädigte stellte am Dienstag, zwischen 07:20 Uhr und 08:00 Uhr seinen Sprinter zum Abbau seiner Betriebe auf dem Gelände des Fellbacher Herbsts beim Schwabenlandpark ab. In dieser Zeit wurde von unbekannten Dieben die Seitenscheibe seines Sprinters eingeschlagen und eine Einkaufstasche mit mehreren Ledergeldmappen aus dem Fußraum der Beifahrerseite entwendet. In dieser befanden sich die Festeinnahmen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Fellbach, Tel.: 0711 57720 erbeten.

Winnenden-Hertmannsweiler: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag gegen 7:00 Uhr wollte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer im Baacher Weg rückwärts ausparken und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne den Schaden zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Haubersbronn: Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einem Audi die Beifahrertür zerkratzt. Der Pkw parkte in einer Hofeinfahrt in der Weinsteige. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 entgegen.

