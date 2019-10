Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Gegen Baustellenabsperrung gefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen entstand. Gegen 7 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes Benz die Stuttgarter Straße in stadtauswärtige Richtung. Aufgrund einer Baustelle musste sie die Fahrspur wechseln. Weil dies wegen eines neben ihr fahrenden Mercedes nicht möglich war, fuhr sie gegen die Baustellenabsperrung. Der Fahrer des neben ihr fahrenden Mercedes mit Heidenheimer Zulassung fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf den Mercedes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 19-Jähriger seinen Pkw Toyota am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Landesstraße 1060 an der Abzweigung Schönenberg anhalten. Ein 62-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Mit ihrem Lkw beschädigte eine 18-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr beim Rangieren den Dachbalken einer Garage im Hirschgäßle, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Ford beschädigte ein 75-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr einen im Parkhaus Parlermarkt abgestellten Pkw Mercedes Benz. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend gegen 20.20 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw BMW in Schwäbisch Gmünd-Ost auf die B 29 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Lkw und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: 2000 Euro Sachschaden

Eine 18-Jährige verursachte am Montag gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Zur Unfallzeit parkte die Fahranfängerin ihren Pkw Opel in der Katharinenstraße aus, wobei sie einen dort geparkten Pkw Nissan beschädigte.

