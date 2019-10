Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Schwerer Unfall auf A 6

Crailsheim: (ots)

Ein 36-jähriger Fahrer eines Kastenwagens der Marke Peugeot befuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg die rechte Fahrspur der Autobahn A6. Als der 39-jährige Fahrer eines vorausfahrenden Sattelzugs verkehrsbedingt abbremste, bemerkte der 36-Jährige die Gefahrensituation nicht. Er prallte danach ungebremst auf den Sattelzug. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr, die mit 30 Mann im Einsatz war, geborgen werden. Danach konnte er notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Autobahn musste während des Rettungseinsatzes komplett gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn chemisch gereinigt war, konnte auch die Teilsperrung der rechten Spur gegen 13.40 Uhr aufgehoben werden. Der Sachschaden wurde auf 40.000 Euro beziffert. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

