Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendliche beschädigten Autos mutwillig - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Crailsheim: Auffahrunfälle

Ein 28-jähriger Autofahrer befuhr am Montag gegen 17.30 Uhr die Doktor-Bareilles-Straße und wollte nach rechts auf die Ellwanger Straße einbiegen. Als ein vorausfahrender Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremst, fuhr der 28-Jährige dem Audi hinten auf. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Gegen 19 Uhr ereignete sich in der Ellwanger Straße ein weiterer Auffahrunfall. Dieses Mal erkannte eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät, wie ein BMW verkehrsbedingt stoppt. Beim Auffahren entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von jeweils 2500 Euro.

Crailsheim: Autos demoliert

In der Nacht zum Montag wurden im Stadtteil Kreuzberg 7 Autos mutwillig beschädigt. Die Täter haben an den Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten und Fensterscheiben eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sollen für die Tat verantwortlich sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schwäbisch Hall: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Montagnachmittag streifte gegen 16.15 Uhr ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Parkplatz des Kocherquartiers in der Salinenstraße beim Rückwärtsausparken einen daneben geparkten VW Golf. Er begutachtete den Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte er ermittelt werden. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Obersontheim: Lkw streift Pkw

Auf der K 2619 streifte am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr ein 49-jähriger Lkw-Lenker in Richtung Untersontheim fahrend in einer Kurve den entgegenkommenden Pkw einer in Richtung Merkelbach fahrenden 38-jährigen Audi-Fahrerin. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Parkplatzunfälle im Bereich Schwäbisch Hall

Auf einem Parkplatz in der Einkornstraße streifte eine 37-jährige Fahrzeuglenkerin am Montag, gegen 17.15 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke den danebenstehenden Pkw eines 47-jährigen Fahrzeuglenkers, der gerade rückwärts aus einer Parklücke ausfahren wollte. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes im Hagenbacher Ring touchierte ein 88-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Mercedes am Montag gegen 15.20 Uhr beim Einparken einen neben ihm geparkten Pkw Opel Corsa und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Am Montag wollte ein 84-jähriger Audi-Fahrer gegen 15.45 Uhr auf einem Kundenparkplatz im Hagenbacher Ring an einem Pkw vorbeifahren. Dabei streifte er diesen im Bereich der rechten vorderen Stoßfänger. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Frankenhardt: Ins Schleudern geraten

Auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Spielegert wich ein 56-jähriger BMW-Lenker am Montagabend gegen 20.15 Uhr einem die Fahrbahn querenden Reh aus. Dabei kollidierte er mit am Straßenrand liegenden Baumstämmen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Blaufelden: Vier Leichtverletzte

Eine 22-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Montag gegen 7 Uhr die Crailsheimer Straße. Infolge Unachtsamkeit fuhr sie auf einen Citroen Berlingo auf und schob dieses Auto noch auf einen davor stehenden Audi A3 auf. An den Autos entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18000 Euro. Sowohl die Unfallverursacherin als auch noch drei Insassen in den anderen beiden Autos wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

