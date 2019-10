Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Abtsgmünd: Rettungswagen kommt von Fahrbahn ab

Auf der L 1080 fahrend kam der 31-jährige Lenker eines Rettungswagens bei einer Einsatzfahrt am Montag gegen 17.15 Uhr in einer Linkskurve zwischen Obergröningen und Abtstgmünd-Kellerhaus alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Leitpfosten. An dem Rettungswagen entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Westhausen: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich B 290/B 29 kam es am Montag gegen 17 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 26-jährige Peugeot-Lenkerin war aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 41-jährigen BMW-Lenkers aufgefahren, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstand.

Aalen: Auffahrunfall

Auf der Friedrichstraße fuhr ein 26-jähriger Golf-Fahrer am Montag, gegen 16.40 Uhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw einer 19-jährigen Opel-Fahrerin auf. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Beim Einbiegen von der Alte Heidenheimer Straße in die Aalener Straße missachtete am Montag gegen 16.50 Uhr eine 68-jährige Toyota-Toyota-Fahrerin die Vorfahrt eines in Richtung Neukochen fahrenden 45-jährigen Hyundai-Fahrers und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurden niemand.

Aalen: Radfahrer fährt auf Pkw

Als ein 20-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag gegen 15.35 Uhr die Anton-Huber-Straße befuhr, bemerkte er zu spät, dass ein 22-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle und prallte gegen den Pkw des 22-Jährigen. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Neuler: Unfall beim Überholen

Auf der K 3232 von Ramsenstrut in Richtung Leinenfirst fahrend streiften sich am Montag gegen 18 Uhr ein 46-jähriger Toyota-Fahrer sowie ein 79-jähriger Ford-Fahrer beim Überholen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Handtasche

Im Stadtgarten wurde am Montag zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr die Handtasche einer 17-jährigen jungen Frau entwendet. Diese hatte sich zusammen mit einer Freundin auf einer Bank unterhalten und während dieser Zeit die Handtasche neben sich abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls saß neben der Geschädigten ein ca. 25 Jahre alter Mann, der einen Vollbart sowie eine Sonnenbrille trug und mit einem weiß/blau karierten Hemd bekleidet war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Vorbeifahren

Als am Montagnachmittag eine 59-jährige Pkw-Lenkerin gegen 14.40 Uhr von der Schießtalstraße aus Richtung Innenstadt kommend nach links auf den Schießplatzparkplatz abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Als der nachfolgende 59-jährige Pkw-Lenker rechts an dem stehenden Pkw vorbeifahren wollte, streifte er mit der hinteren linken Fahrzeugseite den stehenden Pkw am vorderen rechten Kotflügel. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Von einem unbekannten Autofahrer wurde am Samstag zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand der Hahnenbergstraße auf Höhe Friedhof geparkter Pkw Mercedes beschädigt. Der Verursacher, der einen Schaden von ca. 6000 Euro verursachte, flüchtete. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Vorbeifahren

Einen Schaden von ca. 5000 Euro verursachte am Montagvormittag ein 62-jähriger BMW-Fahrer, als er gegen 11 Uhr auf der Paradiesstraße einen geparkten Pkw Skoda beim Vorbeifahren streifte.

Schwäbisch Gmünd: Aggressiver Fahrradfahrer

Weil der Fahrer eines Lkw beim Abbiegen von der Breslauer Straße in die Hans-Kudlich-Straße nicht blinkte, regte sich ein 32-jähriger Fahrradfahrer total darüber auf. Er folgte dem Lkw und stellte den Fahrer in der Gottlieb-Daimler-Straße zur Rede. Es kam zur Rangelei, bei der der 32-Jährige ins Gesicht des Lkw-Fahrers schlug und heftig beleidigte. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

