POL-F: 190815 -872 Frankfurt-Gallus: 13-Jähriger fährt mit E-Scooter in Bushaltestelle und stürzt

(dr) Bereits am Montagabend (12.08.2019) kam es in der "Max-Pruss-Straße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Kind mit einem E-Scooter an einer Bushaltestelle stürzte und sich verletzte.

Der 13-Jährige war gegen 19.00 Uhr mit einem gemieteten E-Scooter auf einem Radweg der "Max-Pruss-Straße" in Richtung "Am Römerhof" unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Max-Pruss-Straße/Bruno-Poelke-Straße wollte sich der Junge aufgrund des starken Regens bei der dortigen Bushaltestelle unterstellen. Dabei übersah er die Seitenscheibe der Haltestelle und fuhr geradewegs durch diese hindurch. Er stürzte mit dem E-Scooter zu Boden.

Der 13-Jährige kam mit Schnittwunden in ein örtliches Krankenhaus. An der Bushaltestelle und am E-Scooter entstand Sachschaden. Eine Berechtigung zum Fahren des Elektrokleinstfahrzeuges lag aufgrund des Alters von unter 14 Jahren nicht vor.

