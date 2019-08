Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190815 - 871 Frankfurt-Ostend: Mitarbeiter halten mutmaßlichen Dieb auf Baustelle fest

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochnachmittag (14.08.2019) betrat ein 35-jähriger Mann eine Baustelle und entwendete mutmaßlich mehrere Maschinen von dieser.

Der 35-Jährige hatte sich gegen 15:30 Uhr unbefugt auf das Baustellengelände in der Hanauer Landstraße begeben und wurde dabei beobachtet, wie er dieses später mit den Baustellenmaschinen verließ. Da der Mann offenbar nicht genug hatte, erschien er kurze Zeit später wieder an Ort und Stelle, wurde jedoch sofort von einem Zeugen wiedererkannt. Zwei Mitarbeiter des geschädigten Baustellenunternehmens hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Streife fest.

Der Verbleib des Diebesgutes, einer Fuchsschwanzsäge und einer Rundfräse der Marke Bosch, ist ungeklärt.

