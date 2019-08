Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190815 - 870 Frankfurt-Preungesheim: Schüsse auf Kiosk

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstag, den 14.08.2019, schossen drei junge Frankfurter im Stadtteil Preungesheim mit einer Gaswaffe auf einen Kiosk.

Gegen 22:40 Uhr meldete eine Anwohnerin über den Polizeinotruf, dass drei männliche Personen kurz zuvor mit einer Schusswaffe in Richtung des im Marbachweg stehenden Kiosks geschossen hätten.

Die drei 17- bis 20-Jährigen konnten noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Zur Tatzeit waren keine Passanten in der Nähe des Kiosks und dieser geschlossen. Eine Beschädigung konnte an dem Kiosk nicht festgestellt werden. Die mutmaßlich genutzte Gaswaffe fanden Polizeikräfte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe auf.

Die drei jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

