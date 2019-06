POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Pfullendorf

Motorradfahrer tödlich verletzt

Ein 56-jähriger Mann unternahm am Samstag gegen 13:15 eine Probefahrt mit einem zum Verkauf stehenden Motorrad. Hierbei befuhr er einen geteerten landwirtschaftlichen Weg, parallel zur L 194, von der L 456 kommend in Richtung Mengener Straße. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er zog sich tödliche Verletzungen zu. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5400 Euro.

Pfullendorf

Konzertunterbruch wegen Unwetter

Die Veranstaltung Musikprob Brass 2019 musste am Samstagabend um 21.30 Uhr aufgrund einer herannahenden Sturm- und Gewitterfront unterbrochen und das Festgelände Seepark geräumt werden. Die ca. 800 Festivalbesucher kamen in den Maschinen- und Lagerhallen eines nahegelegenen landwirtschaftlichen Betriebes unter. Durch die teilweise heftigen Sturmböen wurden einige Zelte auf dem Festivalcampingplatz mitgerissen und beschädigt. Zudem wurde die Hauptbühne von den Sturmböen beschädigt und die Soundanlage erlitt durch den Starkregen Beschädigungen. Nachdem die Sturm- und Regenfront gegen 23:00 Uhr so weit abgezogen war, dass die Besucher auf das Festivalgelände zurückkehren konnten, wurde das Programm in dem ebenfalls bereitgestellten Festzelt fortgesetzt. Es wurde niemand verletzt.

