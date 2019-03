Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf der B 41

Niederbrombach (ots)

Am Freitag-Nachmittag, den 22.03.2019 kam es auf der B41 um 14:20 Uhr zwischen der Abfahrt Niederhambach und der Ortslage Niederbrombach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Mietwagens der Marke Ford (Kofferwagen mit hydraulischer Ladeplatte, 3,5 Tonner mit rotem - rundem Firmenemblem)befuhr die B 41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Bei KM 0,6, kurz vor Niederbrombach, hantierte er nach Angaben das entgegenkommenden Pkw-Fahrers mit einem Mobiltelefon und kam zu weit auf die linke Fahrbahnseite. Hier kollidierten die Spiegel der beiden Kraftfahrzeuge miteinander. Beide Fahrzeugaußenspiegel wurden dadurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Idar-Oberstein von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

