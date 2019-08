Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190815 - 869 Frankfurt-Sossenheim: Zweifacher Diebstahl von Mercedes Sprintern

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13.08.19 - 14.08.19) erbeuteten Unbekannte gleich zwei Mercedes Sprinter im Stadtteil Sossenheim.

Zwischen 14:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag entwendeten Autodiebe einen weißen Mercedes Sprinter, WI-V 1818, aus der Kurmainzer Straße. Im gleichen Zeitraum erbeuteten vermutlich die gleichen Täter einen weiteren Mercedes Sprinter, F-JC 62, diesmal in der Farbe silber. Der Tatort lag in diesem Fall im Dunantring. Nach den Fahrzeugen wird nun gefahndet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell