POL-PDPS: Pressebericht der PI Zweibrücken vom 21.07.2019 Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Bereits am Mittwoch, 10.07.32019, gg. 04:10 Uhr wollte ein Fußgänger die Maxstraße in Höhe Hausnummer 4 überqueren. Er ging zwischen den Parkbuchten hindurch. In diesem Augenblick fuhr ein geparkter Pkw, Toyota Starlet, helle Farbe mit PS-Kennzeichen leicht zurück und berührte den Fußgänger am Bein. Dieser kam zu Fall und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

