Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bronzefigur auf Friedhof gestohlen

Hermersberg (ots)

Am Freitag wurde bei der Polizei ein Diebstahl einer Bronzefigur angezeigt. Die ungefähr 20 cm große Figur war fest auf dem Grabstein befestigt und wurde gewaltsam von diesem abgebrochen. Durch diese respektlose Tat entstand an dem Grab ein Schaden von circa 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Tatgeschehen sagen können. Sollte es weitere Geschädigte geben, sollten die sich schnellst möglich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben



Telefon: 06333 - 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



