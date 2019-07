Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 15.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Riedstraße. Eine vom Drechslerweg kommende 27-jährige Pkw-Lenkerin wollte nach links in die Riedstraße einbiegen und übersah hierbei ein von rechts kommendes Auto eines 33-jährigen Mannes. Bei der Kollision verletzte sich niemand.

Konstanz

Verkehrsunfall

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Opelstraße / Rudolf-Diesel-Straße / Reichenaustraße entstanden. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Opelstraße kommend an der Kreuzung verbotswidrig nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrer, der von der Rudolf-Diesel-Straße kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Frau musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Konstanz

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung wird ein 18-Jähriger angezeigt, der am Mittwoch gegen 22.30 Uhr an den Steintreppen am Seerhein einem 44-jährigen Mann eine Flasche ins Gesicht schlug. Der Geschädigte ermahnte zuvor den 18-Jährigen und seine Begleiter, dass sie leiser sein sollen. Die Gruppe erwiderte die Ermahnungen mit Pöbeleien und Beleidigungen. Als der 44-Jährige daraufhin das Gespräch mit der Gruppe suchte, lief ihm der 18-Jährige entgegen, trat ihn und schlug ihm anschließend eine Flasche ins Gesicht. Zeugen bestätigten den Vorfall. Der Beschuldigte floh zunächst vor der mittlerweile verständigten Polizei, konnte aber schließlich eingeholt und festgenommen werden.

Konstanz

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Radolfzeller Straße Richtung Stadtmitte. Als die Lenkerin des Pedelec auf den Gehweg fahren wollte, um an die dortige Fußgängerampel Richtung Schwaketenstraße zu gelangen, verlor sie vermutlich beim Überfahren einer Bordsteinkante die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Die Frau zog sich Verletzungen am Kopf zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Singen

Einbruch in Baucontainer

Ein unbekannter Täter gelangte auf bislang unbekannte Weise in der Zeit von Dienstag, 16.45 Uhr, bis Mittwoch, 07.15 Uhr, in einen in der Georg-Fischer-Straße aufgestellten Baucontainer. Dort entwendete er eine Motorflex im Wert von rund 2.000 Euro. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr an der Einmündung Rielasinger Straße / Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Rielasinger Straße und überquerte die Bahnhofstraße an der Ampelanlage in Richtung Hauptstraße. Kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Fahrbahnseite wurde der Radfahrer von einem aus der Bahnhofstraße kommenden und in Richtung Hauptstraße fahrenden unbekannten Pkw-Lenker erfasst. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Anschließend setzten beide Unfallbeteiligten die Fahrt fort. Der Unfall wurde im Nachgang der Polizei gemeldet. Hier gab der Radfahrer an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, was aufgrund der Ampelschaltung jedoch unwahrscheinlich erscheint. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr gegen einen auf einer Parkfläche in der Widerholdstraße geparkten VW Golf und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Zusammenstoß, welcher vermutlich beim Ein- oder Ausparken passierte, wurde ein Kotflügel des abgestellten Pkw beschädigt. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, aufzunehmen.

Rielasingen-Worblingen

Einbruch

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 6.45 Uhr in einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Gartenstraße verschafft, indem er das Vorhängeschloss vermutlich mit einem Bolzenschneider aufbrach. Er entwendete zwei Rührmaschinen im Wert von ca. 1.000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, zu wenden.

Gottmadingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro entstand am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der A 81 kurz nach dem Heilsbergtunnel in Fahrtrichtung Singen, als ein Lkw-Lenker einen Pkw streifte. Ein Autofahrer stellte aufgrund einer Panne an seinem Pkw, diesen direkt hinter dem Tunnel auf dem Standstreifen ab und rief den Abschleppdienst. Der Transporter des Abschleppunternehmens stand bereits vor dem liegengebliebenen Fahrzeug, als ein nachfolgender 33-jähriger Lkw-Lenker trotz Absicherung der Bergungsstelle auf seiner Fahrspur zu weit nach rechts kam und den Pkw streifte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Gottmadingen -Bietingen

Fehler beim Rückwärtsfahren

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr in der Zollstraße ereignete. An der Einmündung zur B 34 wollte ein 21-jähriger Lkw-Lenker aufgrund Orientierungslosigkeit rückwärts auf den nahe gelegenen Wendeplatz zurücksetzen und übersah hierbei einen hinter ihm stehenden Pkw eines 33-jährigen Mannes. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt.

Stockach

Schlange gesichtet

Die Sichtung einer Schlange wurde der Polizei am Mittwoch gegen 16.15 Uhr gemeldet. Ein Mann entdeckte beim Reinigen eines Schachtes in der Hermann-Erich-Busse-Straße eine Schlange, die sich rasch entfernte. Der Mann beschrieb der verständigten Tierrettung die Schlange. Die Mitarbeiter der Tierrettung konnten daraufhin den Mann beruhigen, da es sich bei dem Exemplar höchstwahrscheinlich um eine heimische, ungiftige Würfelnatter gehandelt haben dürfte. Nach dem Tier wurde daraufhin keine weitere Suche veranlasst.

