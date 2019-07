Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Weißer Golf GTI gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am Montag, 24. Juni, ist es auf der Rathausstraße und am Hauptkanal zu einem sehr gefährlichen Überholmanöver und zu weiteren groben Verkehrsverstößen gekommen. Gegen 12.50 Uhr war der Fahrer eines Motorrollers in Richtung Marien Hospital unterwegs. Kurz vor dem Übergang von zwei auf einem Fahrstreifen, wurde er von dem Fahrer eines weißen VW Golf GTI von rechts überholt. Der Golffahrer scherte dann so knapp ein, dass der Rollerfahrer stark abbremsen musste. Dadurch konnte er einen Zusammenstoß noch knapp verhindern. Doch damit nicht genug. Der Fahrer des nun vor dem Roller fahrenden Golfs bremste sein Fahrzeug am "Hauptkanal rechts" mehrfach ohne Grund stark ab. Der Rollerfahrer wurde dadurch jeweils zum Abbremsen genötigt. Die Polizei Papenburg sucht Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer (04961)9260 entgegengenommen.

