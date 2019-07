Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zwei Verletzte nach Unfall

Rhede (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Kreisstraße 155 zwischen Heede und Rhede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Gegen 19.20 Uhr war ein 23-jähriger Mann mit seinem BMW in Richtung Rhede unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Getreidefeld bis in ein angrenzendes Waldstück. Dort prallte es gegen mehrere Bäume und kam zum Stillstand. Der Fahrer erlitt schwere, seine gleichaltrige Beifahrerin leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Rhede unterstützte mit zehn Einsatzkräften bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

