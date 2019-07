Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fresenburg - Baumaschine gestohlen

Fresenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen von einer Baustelle, an der Glasfaserleitungen verlegt werden, einen sogenannten Vibrationsstampfer gestohlen. Die Baumaschine war zwischen 9.50 und 10.10 Uhr neben einem Anhänger an der Straße Zur Schleuse abgestellt. Dort wurde er offenbar durch die Unbekannten verladen und abtransportiert. Das Gerät der Marke Amman, Typ ACR 60, hat einen Wert von etwa 2200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

