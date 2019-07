Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Schwere Verletzungen zog sich ein 58-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr am Landungsplatz zu. Den Ermittlungen der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen zufolge befuhr ein 91-jähriger Pkw-Lenker verkehrswidrig die Straße am Landungsplatz, nachdem diese aufgrund von Bauarbeiten mittels Verkehrszeichen temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt war. Hier berührte er mit seinem Fahrzeug den Anhänger am Fahrrad des vor ihm fahrenden 58-Jährigen, woraufhin der Anhänger umkippte und der Radler zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer nicht unerhebliche Verletzungen zu und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 91-Jährige entfernte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unerlaubt von der Unfallstelle, da er der Ansicht war, den Anhänger nicht berührt zu haben. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Pkw notiert und der Mann von der Polizei später ermittelt werden. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Frickingen

Verkehrsunfall

Zwei Verletzte sowie Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr auf der L 200. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Bruckfelden kommend in Richtung Frickingen und beabsichtigte, die L 200 geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Überlingen kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 58-jährigen Mannes und kollidierte im Kreuzungsbereich mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 58-Jährigen in eine angrenzende Wiese geschleudert und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Durch den Zusammenstoß zog sich die mutmaßliche Unfallverursacherin, die den ersten Ermittlungen der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen zufolge nicht angegurtet war, schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine im Fahrzeug des 58-Jährigen befindliche gleichaltrige Beifahrerin wurde leicht verletzt, der Mann selbst blieb unverletzt.

