Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Böblingen; Diebstahl in Holzgerlingen; Verkehrsunfall auf der K 1077 - Gemarkung Ehningen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Pkw zerkratzt

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der mutwillig einen Audi in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen beschädigte. Das Fahrzeug war am Dienstag zwischen 07:30 und 18:00 Uhr auf einem Schotterparkplatz gegenüber eines Gesundheitszentrums abgestellt und wurde an der Fahrerseite zerkratzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Diebe im Rohbau unterwegs

Fensterrahmen, Rollladenkästen und Fenstersimse erbeuteten bislang unbekannte Täter, die zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr in der Gartenstraße in Holzgerlingen zuschlugen. Die Diebe hatten es auf den Rohbau eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Aus dem Inneren des Hauses entwendeten sie das Diebesgut, dessen Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft. Zum Abtransport der Beute wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter der Tel. 07031/41604-0 entgegen.

Ehingen: Fußgänger schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 08:40 Uhr auf der Kreisstraße 1077 ereignete. Ein 56 Jahre alter Fußgänger wollte vermutlich bei Rot zeigender Ampel die Kreisstraße auf Höhe der Hildrizhauser Straße überqueren. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden Renault eines 49-Jährigen, der von Herrenberg in Richtung Böblingen unterwegs war und mutmaßlich bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. Es kam schließlich zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen, stürzte auf die Fahrbahn und blieb dort verletzt liegen. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber brachte den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

