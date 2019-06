POL-LIP: Lage. Räuber flieht ohne Beute.

Polizei Lippe

Am Montagabend versuchte ein männlicher Täter die Tankstelle an der Lemgoer Straße zu überfallen. Gegen 21:40 Uhr betrat der Unbekannte mit einem Messer bewaffnet die Tankstelle und begab sich, ohne ein Wort zu sagen, hinter den Verkaufstresen. Die dortige 23-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle erkannte die Gefahr, sprang über den Tresen und rannte aus dem Gebäude. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung der Lindenstraße, wo er mit einem dort abgestellten Fahrrad weiter in Richtung des Kindergartens fuhr. Der Mann ist etwa 1,80 m groß und trug zur Tatzeit eine graue Kapuzenjacke und eine Sonnenbrille. Die Kapuze hatte er in sein Gesicht gezogen. Weiterhin war er mit einer dunklen Jogginghose mit seitlichem, weißem Streifen sowie weißen Sneakern bekleidet. Ihre Hinweise zu dem versuchten Raubüberfall oder auf die beschriebene Person richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 / 6090.

