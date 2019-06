Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Einbrecher erbeuten Bargeld.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Rezeption des Campingplatzes an der Oberen Dorfstraße. Sie beschädigten die Tür des Rezeptionshäuschens und entkamen mit einem kleinen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 / 96930 entgegen.

