Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Lippe (ots)

Am Wochenende versuchten Unbekannte, einen Zigarettenautomat zu sprengen, machten jedoch keine Beute. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3:30 Uhr gingen die Täter den Automaten in der Herforder Straße an einer Parkplatzzufahrt an. Der Automat weist zwar deutlich Schäden auf, konnte jedoch nicht geöffnet werden. Hinweise auf mögliche Täter übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

