Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwer verletzter Motorradfahrer

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Neckartenzlingen erlitten. Gegen 15.50 Uhr war eine 83-jährige Frau mit ihrem Daimler von der K 1236 von Altenriet herkommend auf die B 297 in Richtung Neckartenzlingen abgebogen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, 29-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Pliezhausen unterwegs war. Der Biker prallte mit seiner Maschine auf Höhe der Fahrertür gegen den Pkw und wurde von seinem Motorrad abgewiesen. Der 29-Jährige musste nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Pkw-Lenkerin zog sich ebenfalls Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 17.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Peter Buckenmaier



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-2224

E-Mail: reutlingen.pp.stabst.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell