POL-RT: Einbruch, Pkw-Aufbruch, Unfälle teils mit Verletzten

Pfullingen (RT): Einbruch in Kinderhaus

In das Kinderhaus in der Klosterstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 6.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Treppenhaus des Gebäudes. Anschließend brach er die Türen zu den Kindergartenräumen im ersten Obergeschoß auf und durchsuchte sie. Auf die gleiche Art und Weise gelangte er auch in die Museumsräume im zweiten Stock, die er ebenfalls nach Stehlenswertem durchsuchte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute wieder abgezogen sein. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 300 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen/Fildern (ES): Pkw aufgebrochen

Auf einen im Brahmsweg abgestellten Opel hatte es in der Zeit von Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 4.30 Uhr, ein noch unbekannter Täter abgesehen. Der Dieb brach die Fahrertür des Autos auf und nahm aus dem Innenraum einen Geldbeutel und Kleidungsstücke mit. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Holzmaden (ES): Gegenverkehr übersehen

Mit seinem Pkw falsch abgebogen ist ein 24-Jähriger, der am Donnerstagmorgen auf der L 1200 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr mit seinem Fiat Panda gegen 9.25 Uhr aus Richtung Weilheim kommend, in Richtung Holzmaden. Als er nach links in einen Verbindungsweg einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Audi. Dessen 66-jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen. Trotzdem kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fiat-Fahrer Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als ein Promille, weshalb dem 24-Jährigen anschließend eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro. (jw)

Denkendorf (ES): Riskant überholt

Ein riskantes Überholmanöver ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L 1204 ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahrer eines Smart war gegen 8.40 Uhr von Neuhausen kommend auf der Landstraße in Richtung Denkendorf unterwegs. In einer langgezogenen und unübersichtlichen Linkskurve überholte er kurz vor dem Erlachsee einen vorausfahrenden Lkw. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Touran. Sowohl der Fahrer des Lkw, als auch die 74-jährige Lenkerin des VW fuhren soweit wie möglich nach rechts. Trotzdem kam es zur nahezu frontalen Kollision zwischen dem Smart und dem VW. Der Unfallverursacher und eine 45-jährige Mitfahrerin im VW wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (jw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorrang missachtet (Zeugenaufruf)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von fast 4.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 15 Jahre alter Mofa-Fahrer am Donnerstagmorgen auf der K 6910 zwischen Sickenhausen und Kirchentellinsfurt verursacht hat. Der Jugendliche war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mofa verkehrswidrig auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg von Altenburg herkommend unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße bog er, ohne auf den Verkehr zu achten, nach links ein. Dabei übersah er einen aus Richtung Kirchentellinsfurt heranfahrenden Audi. Dessen 31-jähriger Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach rechts einen Unfall zu vermeiden. Trotzdem kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Mofa-Fahrer vom Pkw aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Dabei wurde der 15-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An der Unfallstelle soll sich eine Frau aufgehalten haben, die möglicherweise den Unfallhergang beobachtet hat. Diese Zeugin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (cw)

