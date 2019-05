Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Kinder, Frau mit Kinderwagen gefährdet, Brand

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Bei Ausparken Kind übersehen

Leichte Verletzungen hat am Mittwochmorgen ein neunjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in der Metzinger Straße erlitten. Gegen 7.30 Uhr parkte ein Pkw-Lenker rückwärts aus einer Hofeinfahrt aus und übersah hierbei das auf dem Gehweg stehende Mädchen. Das Kind wurde vom Fahrzeug erfasst und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von einem Ersthelfer versorgt. Nach einer ambulanten Behandlung durch die Besatzung des Rettungswagens konnte die Neunjährige ihren Eltern übergeben werden. (mr)

Walddorfhäslach (RT): Kind von Pkw angefahren

Ein achtjähriges Kind ist am Mittwochnachmittag in Walddorf von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Das Mädchen fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Reichenbachweg entlang und wollte die vorfahrtsberechtigte Dettenhauser Straße geradeaus in die Jahnstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich wurde sie vom Peugeot eines 21-jährigen Mannes, der auf der Dettenhauser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war, frontal erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Die Achtjährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Frau mit Kinderwagen gefährdet (Zeugenaufruf)

Der Kinderwagen einer jungen Mutter ist am Mittwochvormittag beinahe von einem Pkw-Lenker in Bernhausen angefahren worden. Die 30-Jährige überquerte gegen neun Uhr den Fußgängerüberweg in der Karlstraße von der Mühlenstraße kommend in Richtung eines Einkaufszentrums. Ein von links kommender Lenker vermutlich eines BMW Mini hatte angehalten, um der Fußgängerin das Überqueren zu ermöglichen. Als die Frau etwa zur Hälfte über den Zebrastreifen gelaufen war, wurde sie durch ein Hupen vor dem von rechts kommenden und nicht anhaltenden grünen Kleinwagen gewarnt. Instinktiv konnte die Mutter ihren Kinderwagen, in dem sich ihre acht Monate alte Tochter befand, zurückreißen. Ohne anzuhalten fuhr der Unbekannte davon und bog nach rechts in die Nürtinger Straße in Richtung Sielmingen ab. An dem gesuchten Fahrzeug soll sich ein auffällig rundes Zeichen am Kofferraum befinden. Hinweise zu dem grünen Kleinwagen werden unter Telefon 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt erbeten. (ms)

Beuren (ES): Brand in Holzanbau

Ein unachtsam entleerter Aschenbecher könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand in einem Holzanbau an einer Doppelhaushälfte am Donnerstagmorgen in der Härdtenbühlstraße gewesen sein. Gegen 6.20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Feuerwehr von Anwohnern alarmiert, die sofort mit vier Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten anrückte. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Wie sich herausstellte dürfte der in einer Mülltonne in dem Anbau entsorgte Inhalt eines Aschenbechers die Tonne in Brand gesetzt haben, nachdem die Bewohner das Haus verlassen hatten. Die Flammen griffen dann auf die Holzkonstruktion des Anbaus über. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro beziffert. (jw)

Polizeipräsidium Reutlingen

