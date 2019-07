Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht vom 21.07.19 Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmorgen, 20.07.19, gg. 03:55 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem 3er BMW, schwarz, die Fruchtmarkstraße in Richtung Kaiserstraße. In Höhe Hausnummer 6 streifte er den ordnungsgmäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, Toyota Aygo, blau mit HOM-Kennzeichen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden ca. 1000 Euro

Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise

unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

