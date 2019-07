Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Alkoholisierter Radfahrer fällt um - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Montagabend, 01.07.2019, in Grenzach-Wyhlen umgefallen und hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 17:15 Uhr hatte der 51-jährige mit seinem zulassungsfreien Fahrrad mit Hilfsmotor die Rührbergstraße von Inzlingen kommend befahren. Als ihm das Ganze dort zu steil war, versuchte er zu wenden, um sein Rad wieder den Berg hinauf zu schieben. Dabei verlor er das Gleichgewicht und verklemmte seinen Fuß so unglücklich, dass er sich selbst nicht mehr vom Rad befreien konnte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Gestürzten und brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Da bei dem Mann ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe erhoben.

