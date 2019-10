Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Essingen: Unfall bei Spurwechsel auf B29

Essingen (ots)

Kurz vor 16:00 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen kurz hinter der Anschlussstelle Mögglingen-Ost beim Spurwechsel zu einem Unfall. Der 60-jährige Fahrer eines Toyota Auris wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen 50-Jährigen, der dort mit einem Opel-Lieferwagen fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei schob der Opel den Toyota zunächst etwas vor sich her, bevor er nach links in die Mittelleitplanke abgewiesen wurde. Der Toyota kam nach rechts ab und blieb im Straßengraben stehen. Keiner der beiden Fahrer wurde verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

